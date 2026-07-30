Суда Енисейского речного пароходства доставили из Норильска в Красноярск и обратно технику для рудников «Норникеля»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский речной порт и Енисейское пароходство доставило в Норильск еще одну погрузочно-доставочную машину, прошедшую полный цикл капитального ремонта в Красноярске. Техника будет работать на руднике «Скалистый». Ранее аналогичные ПДМ прибыли на рудник «Комсомольский» и «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля».
Всю подземную технику компании «Норникель» в Красноярске ремонтируют в рамках реализации масштабного проекта по комплексному восстановлению подземного самоходного оборудования. Такой капремонт обходится значительно дешевле, чем покупка новой техники, даже с учетом транспортных расходов, и при этом продлевает жизненный цикл каждой машины на несколько лет. Кроме того, замена импортных компонентов российскими аналогами позволяет наращивать технологическую независимость от зарубежных производителей.
«С помощью Енисейского речного пароходства из Норильска в Красноярск и обратно доставили три машины — одна сейчас на подходе к Дудинке, две уже работают в шахтах на рудниках. В стадии ремонта находятся ещё пять единиц техники со сроком завершения работ в конце этого года — в начале следующего. Енисей является для нас более оптимальным вариантом с точки зрения логистики, удобства и стоимости, однако эти машины мы повезем морем, так как речная навигация будет уже завершена», — рассказал руководитель проекта, старший менеджер «Норникель — Техника» Никита Фролов.
Каждая ПДМ проходит полный цикл капитального ремонта. Специалисты полностью разбирают машину, восстанавливают несущие конструкции, обновляют или заменяют узлы и агрегаты, а потом собирают обратно, проводят пусконаладочные работы и ходовые испытания. Также технику оснащают всеми необходимыми системами, влияющими на безопасность.
Проект планируется масштабировать, так как экономическая модель продемонстрировала свою эффективность.