Беларусь вошла в топ-3 импортеров мороженого из РФ

Динамику роста центр приводит, сопоставляя нынешние показатели с итогами аналогичного периода минувшего года. Если не учитывать страны ЕАЭС, то в первом полугодии экспорт мороженого из России составил примерно 10 тыс. тонн, денежный объем продаж — 43 млн в пересчете на доллары.
В топ-5 стран-импортеров вошли: Казахстан — свыше 12 млн долларов, Узбекистан — более 9,5 млн, Беларусь — порядка 8 млн, Монголия — более 3 млн, Абхазия — около 2,5 млн.
География поставок российского мороженого — это свыше полусотни государств. В том числе продукт идет на другие континенты: в Эквадор и Сенегал.
Ранее Агроэкспорт приводил статистику поставок молочной продукции в целом за пять месяцев. Физические объемы превысили 100 тыс. тонн, а общая стоимость — 245 млн в долларах. Мороженое в этом объеме занимает второе место после кисломолочных продуктов.