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Беларусь вошла в топ-3 импортеров мороженого из РФ

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Объемы экспорта мороженого из РФ в натуральном выражении выросли в январе-июне на 27%, а в денежном измерении — на 18%, сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК России (Агроэкспорт).

Источник: Sputnik.by

Динамику роста центр приводит, сопоставляя нынешние показатели с итогами аналогичного периода минувшего года. Если не учитывать страны ЕАЭС, то в первом полугодии экспорт мороженого из России составил примерно 10 тыс. тонн, денежный объем продаж — 43 млн в пересчете на доллары.

В топ-5 стран-импортеров вошли: Казахстан — свыше 12 млн долларов, Узбекистан — более 9,5 млн, Беларусь — порядка 8 млн, Монголия — более 3 млн, Абхазия — около 2,5 млн.

География поставок российского мороженого — это свыше полусотни государств. В том числе продукт идет на другие континенты: в Эквадор и Сенегал.

Ранее Агроэкспорт приводил статистику поставок молочной продукции в целом за пять месяцев. Физические объемы превысили 100 тыс. тонн, а общая стоимость — 245 млн в долларах. Мороженое в этом объеме занимает второе место после кисломолочных продуктов.

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