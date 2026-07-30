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Преодолен экватор: волгоградские аграрии собрали 4 млн тонн зерна

Уборочная кампания в Волгоградской области преодолела экватор. По данным облкомсельхоза.

Уборочная кампания в Волгоградской области преодолела экватор. По данным облкомсельхоза, к сегодняшнему дню аграрии намолотили уже 4 млн тонн зерна.

Зерновые культуры убрали уже на площади порядка 1,3 млн га, что составляет 63% от засеянного. Лидерами по валовому намолоту являются хлеборобы южных районов: Октябрьского (280 тыс. тонн), Чернышковского (260 тыс. тонн) и Клетского (238 тыс. тонн). В то же время аграрии северо-западных районов — Киквидзенского, Еланского, Новониколаевского и Новоаннинского — больше других в области получают зерна с каждого гектара. Урожайность на этих территориях превышает 40 центнеров, что выше среднеобластного почти на 10 центнеров.

В настоящее время уборочная страда проходит на посевах с озимыми и яровыми культурами. Ранее глава региона призвал убрать урожай в оптимальные сроки для сохранения качества зерна. При этом сельхозпроизводители получают необходимую господдержку, в том числе топливо и финансы, чтобы благополучно провести уборочную кампанию. Напомним, ранее сообщалось, что в регионе планируют собрать 5,5 млн тонн зерновых культур.

Фото администрации Волгоградской области.