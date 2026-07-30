Погрузка сельскохозяйственной продукции на КрасЖД достигла четырехлетнего максимума в I полугодии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За январь — июнь 2026 года на станциях Красноярской железной дороги погружено 857,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, практически соответствует результату погрузки за весь 2025 год и является рекордом последних 4 лет.
Половину всей сельхозпогрузки со станций КрасЖД в первом полугодии 2026 года составила пшеница — 433,8 тыс. тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 26%. Основным драйвером в этом сегменте стал агропромышленный комплекс Ужурского округа Красноярского края: с расположенной здесь станции Ужур отправлено 163,8 тыс. тонн пшеницы (+34% к январю — июню 2025 года), или почти каждая третья тонна.
Второй по объемам груз — семена рапса: за 6 месяцев отправлено 238,2 тыс. тонн, с ростом на 21%. Основной регион назначения — Калининградская область.
Уверенный рост зафиксирован в сегменте перевозок зерна бобов — со станций магистрали отгружено 3 тыс. тонн (в 3 раза больше, чем в первом полугодии 2025 года), и гороха — 17,2 тыс. тонн (рост в 2,3 раза).
Внутрироссийские перевозки зерновых культур составили 455,8 тыс. тонн (рост на 21% в сравнении январем — июнем 2025 года). Наибольшие объемы отправлены со станций КрасЖД в Приморский и Хабаровский края, Республику Бурятия, а также в Калининградскую область.
На экспорт погружено 402 тыс. тонн зерновых грузов (больше в 1,6 раза, чем в первом полугодии 2025 года).
В том числе более половины — в направлении морских портов (237,3 тонн, +41%). Из них 132,7 тыс. тонн отправлено сибирскими производителями через порты Юга (+18% к уровню аналогичного периода прошлого года) и 102,5 тыс. тонн — через порты Дальнего Востока (рост в 5 раз).
Вдвое увеличились перевозки в направлении сухопутных погранпереходов (164,7 тыс. тонн). Большая часть грузов — 113 тыс. тонн — проследовала в направлении пунктов пропуска Дальневосточного федерального округа (рост к аналогичному периоду прошлого года в 5 раз).
Основными рынками сбыта для региональных предприятий стали Китай, Монголия, Казахстан, Египет, Беларусь.
Положительная динамика погрузки сельскохозяйственных грузов отражает как рост производства в регионе, так и возросшее доверие грузовладельцев к железнодорожному транспорту.
Этому способствовало планомерное развитие транспортно-логистических сервисов на Красноярской магистрали. В зависимости от индивидуальных потребностей грузоотправителя, сельхозпродукция грузится в специализированный подвижной состав разных типов, отправка производится «Грузовыми экспрессами», следующими по жесткому расписанию, или повагонными партиями.
Значительную роль сыграли поддержка Минсельхоза России в части субсидирования железнодорожного тарифа для региональных отправителей, а также текущая тарифная политика РЖД. В марте 2026 года Правление компании установило до конца года скидки в размере 20% на перевозки в вагонах-зерновозах в направлении портов Северо-Запада и Дальнего Востока, а также скидки 11,5% для портов Азово-Черноморского бассейна.