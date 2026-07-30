Погрузка сельскохозяйственной продукции на КрасЖД достигла четырехлетнего максимума в I полугодии

Половину всей сельхозпогрузки со станций КрасЖД в первом полугодии 2026 года составила пшеница — 433,8 тыс. тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 26%. Основным драйвером в этом сегменте стал агропромышленный комплекс Ужурского округа Красноярского края: с расположенной здесь станции Ужур отправлено 163,8 тыс. тонн пшеницы (+34% к январю — июню 2025 года), или почти каждая третья тонна.