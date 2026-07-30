Амурский судозавод передал заказчику краболов «Ительмен» во Владивостоке

— Судно проекта 03141 спроектировано для промысла краба и креветки с использованием ловушек и оснащено современным оборудованием для хранения улова в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Объем грузового трюма обеспечивает эффективную транспортировку продукции на берег как в живом виде, так и после переработки и заморозки, — подчеркнули в ОСК.