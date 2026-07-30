Амурский судозавод передал заказчику краболов «Ительмен» во Владивостоке

Во Владивостоке на Восточной верфи прошла торжественная церемония поднятия государственного флага на новом краболове «Ительмен», построенный Амурским судостроительным заводом для дальневосточной рыбопромышленной компании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Ительмен» — десятое судно в серии краболовов проекта 03141, собранное на Восточной верфи (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК) в рамках программы «квоты под киль». Корабль пополнит флот дальневосточной рыбопромышленной компании «Феникс».
Новый владелец, как отметили в пресс-службе Объединенной судостроительной компании, планирует использовать судно для добычи краба и креветки. На корабле установлен универсальный модульный комплекс, что позволит использовать «Ительмен» не только в качестве краболова для перевозки живого краба, но и краболова-процессора, ярусолова или креветколова. Вместимость грузового трюма — 257 кубометров.
— Судно проекта 03141 спроектировано для промысла краба и креветки с использованием ловушек и оснащено современным оборудованием для хранения улова в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Объем грузового трюма обеспечивает эффективную транспортировку продукции на берег как в живом виде, так и после переработки и заморозки, — подчеркнули в ОСК.
Проектом предусмотрена и эксплуатация краболова в мелкобитом льду толщиной до 0,5 метра, именно такой ледовой класс позволит судну выполнять задачи в Охотском и Беринговом морях.
Напомним, что после трехлетнего простоя активную работу по строительству судов ведет другое предприятие края — Хабаровский судостроительный завод. Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин, сейчас на базе ХСЗ сейчас создают современный промышленный центр, который объединит сразу несколько направлений деятельности — судостроение, судоремонт и металлообработку. В перспективе сюда войдет и машиностроение.