Никол Пашинян признал проблемы с качеством армянских продуктов

«Диверсификация экономических связей не произошла, несмотря на то, что правительство предоставило хозяйствующим субъектам широкие возможности. Не произошла, в основном, по одной причине — путь диверсификации означает путь повышения стандартов, эффективности, производительности», — заявил он.
Пашинян подчеркнул, что государство обязано навести порядок в стандартах качества местных продуктов. По его словам, в стране необходимо решать вопросы, связанные с характеристиками продовольствия.
Глава правительства признался, что уже давно не ест рыбу, выращенную армянскими производителями. «Для меня очевидно, что там есть проблемы, в этой рыбе встречается, к примеру, неестественный, непонятный жир», — пояснил Пашинян.
Он добавил, что кабинет министров готов оказывать поддержку рыбной отрасли и другим сферам, но хочет быть уверен в правильном векторе их развития. «Но я против содействия пути, который не ведет к развитию», — подчеркнул премьер.
Пашинян также отметил, что многие воспринимают «ситуацию, связанную с рынком России, ЕАЭС», как кризис. Однако лично он видит в сложившихся обстоятельствах новые возможности.
27 июля Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, затронув проблемы в экономике. Как сообщила пресс-служба армянского правительства, Пашинян указал, что ограничения на экспорт армянских товаров в Россию нарушают договоренности между странами и нормы Евразийского экономического союза. Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.
В мае Россельхознадзор запретил поставки из Армении цветов, овощей, фруктов и ряда других продуктов. С 27 июля ведомство ограничило ввоз молочной продукции из республики.