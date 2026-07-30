Сбер открыл доступ к собственной обновлённой модели угроз для систем искусственного интеллекта

Модель предназначена для разработчиков ИИ-решений, MLOps-инженеров, архитекторов и специалистов по кибербезопасности, руководителей, отвечающих за управление рисками. Она помогает выстроить системный подход к моделированию и учёту угроз кибербезопасности на всех этапах жизненного цикла данных, моделей и ИИ-решений — от сбора и подготовки данных до разработки, обучения, эксплуатации моделей и их интеграции с бизнес-системами. Модель может применяться в процессах безопасной разработки и MLOps при проектировании и эксплуатации генеративных, агентных и мультиагентных систем в реальной инфраструктуре.