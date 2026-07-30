На Бородинском РМЗ изготовили новый узел для угледобывающей техники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Бородинском ремонтно-механическом заводе (ООО «ЕСК СУЭК») впервые изготовили цилиндр разгрузки двойного действия для думпкара.
Раньше заводчане выпускали лишь отдельные комплектующие для таких узлов, а готовые цилиндры приобретали у сторонних производителей. Теперь предприятие может самостоятельно выполнять весь цикл работ — от разработки до испытаний.
Цилиндр обеспечивает разгрузку вагона-самосвала, который перевозит вскрышные породы на угольном разрезе. От надежности этого узла зависит ритмичная работа всего вскрышного комплекса и, как следствие, своевременная подготовка угольных пластов к добыче. Это позволяет заранее формировать запасы топлива на электростанциях и обеспечивать стабильные поставки угля в отопительный сезон, в том числе на ТЭЦ Красноярска.
Специалисты завода разработали необходимую документацию, освоили технологию изготовления и собрали первый цилиндр. Он уже установлен на думпкар Бородинского погрузочно-транспортного управления и работает в производстве.
«Теперь при необходимости мы можем сами изготовить и заменить этот узел, не ожидая поставки от сторонних производителей. Это сокращает сроки ремонта и снижает риск простоев техники», — отметил старший мастер участка по ремонту горнотранспортного оборудования Бородинского РМЗ Александр Кайзер.
Новый цилиндр пополнил линейку продукции Бородинского РМЗ. Сегодня предприятие выпускает около тысячи наименований изделий для горнодобывающей техники — от отдельных деталей до сложных узлов. Современная производственная база позволяет постоянно расширять этот перечень. Высокоточные станки с ЧПУ, роботизированные сварочные комплексы, современные токарные установки и испытательные стенды обеспечивают полный цикл работ — от изготовления деталей до сборки, испытаний и контроля качества готовой продукции.
Одно из ключевых направлений работы предприятия — импортозамещение. Бородинский РМЗ выпускает десятки видов деталей и комплектующих, заменяющих зарубежные аналоги для горнодобывающей техники. Разработки заводчан становились лауреатами Национальной премии «Приоритет» и неоднократно отмечались наградами международной выставки «Уголь России и Майнинг».
Расширение линейки собственной продукции позволяет выполнять больше работ силами предприятия, сокращать зависимость от внешних поставщиков и повышать надежность ремонта горной техники. Для Красноярского края это еще один шаг к развитию собственных машиностроительных компетенций и укреплению промышленного потенциала региона.