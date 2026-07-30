На Бородинском РМЗ изготовили новый узел для угледобывающей техники

Цилиндр обеспечивает разгрузку вагона-самосвала, который перевозит вскрышные породы на угольном разрезе. От надежности этого узла зависит ритмичная работа всего вскрышного комплекса и, как следствие, своевременная подготовка угольных пластов к добыче. Это позволяет заранее формировать запасы топлива на электростанциях и обеспечивать стабильные поставки угля в отопительный сезон, в том числе на ТЭЦ Красноярска.