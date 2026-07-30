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Латвия и Украина начнут совместное производство беспилотников

Латвия и Украина объединяют усилия в сфере беспилотных технологий. Как сообщило латвийское Министерство обороны, стороны договорились совместно разрабатывать, производить и испытывать дроны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Риге прошло подписание соответствующих меморандумов между представителями двух стран. «Их цель — содействие развитию амбициозных инвестиционных проектов в области производства беспилотных систем, трансфера технологий и создания современной инфраструктуры для испытаний технологий в Латвии», — отметили в ведомстве.

В министерстве также пояснили, что документы охватывают сразу несколько направлений. Речь идет о привлечении инвестиций в выпуск дронов и их компонентов, передаче технологий и наращивании промышленной базы. Кроме того, соглашения предусматривают строительство демонстрационных, испытательных и инновационных площадок. «В целом, они формируют основу для развития конкурентоспособной экосистемы беспилотных систем и технологий двойного назначения в Латвии, способствуя привлечению инвестиций, развитию инноваций и производству продукции с высокой добавленной стоимостью», — добавили в оборонном ведомстве.

Особый акцент в сотрудничестве сделан на взаимодействии с украинскими компаниями. В министерстве подчеркнули, что эти предприятия обладают уникальным опытом и знаниями в разработке беспилотных систем, что делает партнерство ценным для Латвии.

Ранее стало известно, что в Латвии построят завод по производству реактивных снарядов для артиллерии. Соответствующую договоренность с компанией Native Trading из США подписал министр экономики республики Виктор Валайнис. Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере не менее 70 миллионов евро. Построить производственную площадку планируется в течение двух лет.

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