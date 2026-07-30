Латвия и Украина начнут совместное производство беспилотников

В министерстве также пояснили, что документы охватывают сразу несколько направлений. Речь идет о привлечении инвестиций в выпуск дронов и их компонентов, передаче технологий и наращивании промышленной базы. Кроме того, соглашения предусматривают строительство демонстрационных, испытательных и инновационных площадок. «В целом, они формируют основу для развития конкурентоспособной экосистемы беспилотных систем и технологий двойного назначения в Латвии, способствуя привлечению инвестиций, развитию инноваций и производству продукции с высокой добавленной стоимостью», — добавили в оборонном ведомстве.