Платёжки ЖКХ можно будет получать через «Госуслуги» с 1 сентября 2027 года

С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передаёт ТАСС.
По словам депутата, для получения квитанций в электронном виде граждане должны будут дать соответствующее согласие. Если пользователь не даст такое согласие или относится к категории лиц, для которых предусмотрена бумажная доставка, бумажные квитанции продолжат приходить в привычном формате.
Управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие поставщики коммунальных услуг смогут размещать платёжные документы в электронной системе. Для этого им необходимо будет заключить договор с оператором системы и пройти процедуру, установленную правительством.
Отмечается, что введение новой нормы направлено на поддержку «Почты России». Так, например, законопроектом запрещено размещение рекламы в платёжках, однако для квитанций, которые доставляет «Почта России», сделано исключение. На них разрешат размещать рекламные материалы, которые не должны занимать более трети площади квитанции.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, Верховный суд запретил включать в платёжные поручения за ЖКУ долги старше трёх лет.