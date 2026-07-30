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Платёжки ЖКХ можно будет получать через «Госуслуги» с 1 сентября 2027 года

Чтобы получать платёжки именно в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций.

Источник: Нижегородская правда

С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передаёт ТАСС.

По словам депутата, для получения квитанций в электронном виде граждане должны будут дать соответствующее согласие. Если пользователь не даст такое согласие или относится к категории лиц, для которых предусмотрена бумажная доставка, бумажные квитанции продолжат приходить в привычном формате.

Управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие поставщики коммунальных услуг смогут размещать платёжные документы в электронной системе. Для этого им необходимо будет заключить договор с оператором системы и пройти процедуру, установленную правительством.

Отмечается, что введение новой нормы направлено на поддержку «Почты России». Так, например, законопроектом запрещено размещение рекламы в платёжках, однако для квитанций, которые доставляет «Почта России», сделано исключение. На них разрешат размещать рекламные материалы, которые не должны занимать более трети площади квитанции.

Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, Верховный суд запретил включать в платёжные поручения за ЖКУ долги старше трёх лет.

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