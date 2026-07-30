В Нижегородской области зафиксировано снижение цен на топливо

Топливо с более высоким октановым числом (АИ‑98 и выше) оценивается в 96,25 рубля за литр, а средняя стоимость дизельного топлива достигла 79,45 рубля за литр. Стоит отметить, что тенденция к снижению цен на бензин в регионе наблюдалась и неделей ранее.