В Нижегородской области зафиксировано снижение цен на топливо

По данным Росстата, на 27 июля в Нижегородской области снизилась стоимость автомобильного топлива — средняя цена за литр горючего составила 74,56 рубля.
Динамика цен за неделю оказалась заметной: стоимость АИ‑92 уменьшилась с 71,31 рубля до 69,13 рубля за литр. Бензин марки АИ‑95 тоже подешевел — сейчас он в среднем стоит 77,28 рубля (неделю назад цена составляла 77,84 рубля).
Топливо с более высоким октановым числом (АИ‑98 и выше) оценивается в 96,25 рубля за литр, а средняя стоимость дизельного топлива достигла 79,45 рубля за литр. Стоит отметить, что тенденция к снижению цен на бензин в регионе наблюдалась и неделей ранее.
В масштабах страны средняя цена автомобильного бензина составила 77,69 рубля за литр, тогда как в Приволжском федеральном округе показатель оказался на уровне 74,56 рубля.
Ранее правило заправки «чет-нечет» временно отменят в Нижегородской области.