Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены производителей на бензин выросли на 8% в Нижегородской области за июнь

Среди регионов с наиболее существенным удорожанием топлива статистическое ведомство выделяет Пермский край (рост на 28,6%), Татарстан (на 12,7%), Сахалинскую (на 12%) и Волгоградскую (на 9,3%) области.

В июне 2026 года в Нижегородской области зафиксирован рост цен производителей на автомобильный бензин — показатель увеличился на 8,2% по сравнению с маем. В среднем по стране рост составил 6,9%, такие данные приводит Росстат.

Среди регионов с наиболее существенным удорожанием топлива статистическое ведомство выделяет Пермский край (рост на 28,6%), Татарстан (на 12,7%), Сахалинскую (на 12%) и Волгоградскую (на 9,3%) области.

На автозаправочных станциях Нижегородской области в июне средняя стоимость топлива поднялась на 7% и достигла 71,98 рубля за литр. Детальная разбивка по маркам выглядит так: АИ‑92 подорожал на 7,7% (до 68,52 рубля), АИ‑95 — на 7% (до 73,62 рубля), АИ‑98 — на 1,4% (до 94,62 рубля), дизельное топливо — на 6,3% (до 80,11 рубля).

Однако тенденция изменилась на неделе с 21 по 27 июля: после предшествующего роста цены на топливо начали снижаться. В целом стоимость горючего на АЗС уменьшилась на 1,65% — до 74,30 рубля.

Существеннее всего подешевел АИ‑92 — на 3,1% (до 69,13 рубля). Дизель потерял в цене 3% (новая средняя стоимость — 79,45 рубля), а АИ‑95 снизился на 0,7% (до 77,28 рубля). При этом бензин марки АИ‑98 незначительно подорожал — на 0,3%, его цена составила 96,25 рубля за литр.

Ранее УФАС возбудило дело против владельцев сети заправок в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше