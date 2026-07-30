Цены производителей на бензин выросли на 8% в Нижегородской области за июнь

На автозаправочных станциях Нижегородской области в июне средняя стоимость топлива поднялась на 7% и достигла 71,98 рубля за литр. Детальная разбивка по маркам выглядит так: АИ‑92 подорожал на 7,7% (до 68,52 рубля), АИ‑95 — на 7% (до 73,62 рубля), АИ‑98 — на 1,4% (до 94,62 рубля), дизельное топливо — на 6,3% (до 80,11 рубля).