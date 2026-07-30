Цены производителей на бензин выросли на 8% в Нижегородской области за июнь

В июне 2026 года в Нижегородской области зафиксирован рост цен производителей на автомобильный бензин — показатель увеличился на 8,2% по сравнению с маем. В среднем по стране рост составил 6,9%, такие данные приводит Росстат.
Среди регионов с наиболее существенным удорожанием топлива статистическое ведомство выделяет Пермский край (рост на 28,6%), Татарстан (на 12,7%), Сахалинскую (на 12%) и Волгоградскую (на 9,3%) области.
На автозаправочных станциях Нижегородской области в июне средняя стоимость топлива поднялась на 7% и достигла 71,98 рубля за литр. Детальная разбивка по маркам выглядит так: АИ‑92 подорожал на 7,7% (до 68,52 рубля), АИ‑95 — на 7% (до 73,62 рубля), АИ‑98 — на 1,4% (до 94,62 рубля), дизельное топливо — на 6,3% (до 80,11 рубля).
Однако тенденция изменилась на неделе с 21 по 27 июля: после предшествующего роста цены на топливо начали снижаться. В целом стоимость горючего на АЗС уменьшилась на 1,65% — до 74,30 рубля.
Существеннее всего подешевел АИ‑92 — на 3,1% (до 69,13 рубля). Дизель потерял в цене 3% (новая средняя стоимость — 79,45 рубля), а АИ‑95 снизился на 0,7% (до 77,28 рубля). При этом бензин марки АИ‑98 незначительно подорожал — на 0,3%, его цена составила 96,25 рубля за литр.
Ранее УФАС возбудило дело против владельцев сети заправок в Нижегородской области.