Лукашенко заявил, какой белорусский товар необходим, как хлеб

Однако глава Беларуси обратил внимание на существующие для предприятия окно возможностей и перспективы, сказав, что этим следует воспользоваться. Лукашенко сказал, что в мире наблюдается тенденция развития зеленой экономики, и все страны постепенно отказываются от ламп накаливания. А светодиодные лампы пользуются основным спросом. В продолжение он назвал крайне необходимый белорусский товар: