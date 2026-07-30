Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, какой белорусский товар необходим, как хлеб, передает БелТА.
Так, в рамках совещания о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода белорусский лидер ознакомился с работой этого предприятия. Лукашенко доложили, что положение завода сейчас сложное, к его модернизации только приступили.
Однако глава Беларуси обратил внимание на существующие для предприятия окно возможностей и перспективы, сказав, что этим следует воспользоваться. Лукашенко сказал, что в мире наблюдается тенденция развития зеленой экономики, и все страны постепенно отказываются от ламп накаливания. А светодиодные лампы пользуются основным спросом. В продолжение он назвал крайне необходимый белорусский товар:
— Без освещения, без лампочки — никуда. Поэтому это предприятие должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, он необходим.
Брестское предприятие лидер страны сориентировал именно на производство современной продукции. Лукашенко указал, что рынок таких ламп огромный. Например, только на пространстве Союзного государства каждый год нужно около 350 миллионов светодиодных ламп различных моделей и назначения. Но и высказался о конкуренции.
— Можем ли мы конкурировать? Можем. Кадры и компетенции есть, — уверен белорусский президент.
А еще Александр Лукашенко сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать.