Стало известно, на сколько подорожает коммуналка в Воронеже с 1 октября

С 1 октября в России, в том числе в Воронежской области, повысят тарифы на ЖКУ. Предполагается, что цены в квитанциях вырастут в среднем на 9,9% с возможным отклонением в 3%. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 30 июля.