Стало известно, на сколько подорожает коммуналка в Воронеже с 1 октября

С 1 октября в России, в том числе в Воронежской области, повысят тарифы на ЖКУ. Предполагается, что цены в квитанциях вырастут в среднем на 9,9% с возможным отклонением в 3%. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 30 июля.
Согласно прогнозу, стоимость электроэнергии увеличится на 11,3%, отопления — на 9,7%, водоснабжения — на 9,8%, водоотведения — на 16,9%, газоснабжения — на 9,6%, а вывоза мусора — на 1,7%.
В прокуратуре также напомнили, что за нарушение порядка ценообразования предусмотрена административная ответственность. Должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше