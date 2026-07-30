На бывшем заводе General Motors в Шушарах запустили производство кроссоверов Jeland

В названии Jeland зашифрованы три ключевых атрибута бренда: Journey — путешествие, Emotions — эмоции и Land — твоя территория. Философия, как объясняют в компании, призвана подчеркнуть готовность к новым маршрутам, наполнить поездки личным смыслом и дать водителю ощущение собственной территории, где он сам выбирает путь. Насколько этот маркетинговый посыл отражает реальность — вопрос открытый, но бренд явно пытается создать не просто автомобиль, а, как говорят англичане, heritage. То есть историю.