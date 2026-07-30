С начала 2026 года предприниматели Дальнего Востока привлекли более 23,1 млрд рублей

«Программа льготного кредитования высокотехнологических компаний, как инструмент для развития малого и среднего бизнеса, очень важна. На фоне дорогих рыночных кредитов это возможность не откладывать производственные планы и продолжать идти вперед выбранным курсом. Для нас это возможность инвестировать в оборудование для транспортных рефрижераторов, в прикладные исследования по проектированию судов, в технологическое оборудование и разработку новых линеек рыбной продукции, в ускорение их вывода на внутренний рынок и в запуск новых производств. Со стоимостью обычного банковского финансирования это вряд ли было бы возможно. Благодаря Корпорации МСП возможно создать востребованные решения для достижения технологического лидерства России, а это решение задачи, обозначенной президентом Владимиром Путиным», — прокомментировала руководитель Группы компаний «Владкристалл», депутат Законодательной Думы Хабаровского края Ольга Булкова.