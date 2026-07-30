В Самарской области цены на бензин за неделю выросли на 4%

В настоящее время в Самарской области введены ограничения на продажу топлива. Реализация в канистры запрещена. Отпуск топлива в регионе осуществляется исключительно в баки транспортных средств. В одни руки в Самарской области можно реализовать не более 40 л бензина или 100 л дизельного топлива (ДТ) для легковых автомобилей.