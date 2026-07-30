В столице ЛНР стартовал капитальный ремонт учебного корпуса Луганского колледжа автосервиса

«После капремонта инфраструктуры ожидается запуск программ и по новым направлениям обучения. В нем смогут готовить отделочников, штукатуров, маляров. Обновленный корпус колледжа в Луганске в общей сложности сможет принять свыше 700 учащихся», — процитировали Хуснуллина на сайте правительства России. Как говорится в сообщении, в Торезском медицинском колледже, где тоже был проведен капремонт, к обучению приступят 800 студентов. С 2022 года в новых регионах введено в эксплуатацию больше 1,7 тысяч объектов образования, напомнили в Кабмине.