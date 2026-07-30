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Коммунальное хозяйство ДНР готовится к зиме в разгар лета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР коммунальщики заявили о 55% готовности системы водоснабжения к осенне-зимнему периоду.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР коммунальщики заявили о 55% готовности системы водоснабжения к осенне-зимнему периоду.

К началу отопительного сезона подготовку завершат полностью, заверили в пресс-службе «Воды Донбасса». В рамках подготовки к холодам заменили 65 насосов, подготовили 182 водопроводные насосные станции, 90 канализационных и 8 фильтровальных. Работы завершены на 22 очистных сооружениях, проверено почти 400 единиц запорной арматуры, сообщили на предприятии.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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