Формирование современной транспортной инфраструктуры — приоритет в развитии ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На встрече с представителями администраций городских и муниципальных округов и профильных министерств ДНР в рамках разрабатываемых Схемы территориального планирования части ДНР, генеральных планов городов Докучаевка, Артемовска, Курахово и посёлка Великая Новоселка, а также корректировки генерального плана Мариуполя обсудили развитие транспортной инфраструктуры.
В рамках разработки Схемы территориального планирования особое внимание было уделено формированию обходов городов Донецк и Макеевка, Горловка, Енакиево, Торез и Углегорск. Обсудили развитие региональной связи диагональной направленности, которая послужит альтернативой трассе Р-150. Общий прирост автомобильной сети составит более 270 км. Рассмотрели целесообразность создания и увеличения единой сети автостанций для обслуживания межмуниципальных маршрутов, строительство еще одной вблизи аэропорта Донецк, необходимость восстановления железнодорожной инфраструктуры и аэропорта в Донецке.
В Мариуполе обсудили предложение по формированию радиально-кольцевого транспортного каркаса города — трех контуров, которые расходятся от нового общественно-делового центра, связывают исторический центр со всеми районами и крупными промышленными зонами, обеспечивают транзитное движение между федеральными и региональными трассами. Предусмотрено увеличение маршрутной сети более чем на 150 км, развитие трамвайной сети, строительство и реконструкция автостанций и автовокзалов, реконструкция морского порта Мариуполь и строительство двух яхтенных марин.
В четырех населенных пунктах — Артемовске, Докучаевске, Курахово и посёлке Великая Новоселка запланировано развитие автомобильного и общественного транспорта. Так для Артемовска предлагается строительство южного обхода протяженностью порядка 18 км и формирование нового транспортного каркаса. Для Докучаевска одним из главных мероприятий является строительство развязки на пересечении автодороги между населенными пунктами Великая Новоселка — Старобешево — Амвросиевка и трассой Р-150. В Курахово предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции участков автодороги регионального значения — обхода города. Также предусматривается строительство 15 новых остановочных пунктов. В пгт Великая Новоселка запланированы мероприятия по строительству и реконструкции улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 9 км.
Активная дискуссия развернулась по материалам транспортного моделирования кольцевого перекрестка проспекта Ильича, Макеевского шоссе, Токмакской и Элеваторной улиц в Донецке. Институтом было разработано два варианта прогнозной модели с учетом переноса автостанции «Донецк — ДС Мотель» и увеличения интенсивности автобусного движения. Вариант с «разрезанным кругом» и светофорным регулированием принят как оптимальный в качестве первоочередного решения, а на перспективу для исключения заторовых ситуаций будет необходимо строительство эстакады по проспекту Ильича.
В совещании приняли участие эксперты Единого института во главе с директором Диной Саттаровой, заместитель министра транспорта ДНР Виктор Назаров, а также представители других профильных министерств, администраций городских и муниципальных округов.
В 2026 году для ДНР будут разработаны четыре генеральных плана для опорных населенных пунктов — городов Артемовска, Докучаевска, Курахово и поселка городского типа Великая Новоселка, проект внесения изменений в генеральный план городского округа Мариуполь, а также проект схемы территориального планирования в отношении 12 муниципальных образований ДНР — городских округов Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Снежное, Харцызск, Торез, Дебальцево, Докучаевск, Иловайск, а также для Шахтерского и Ясиноватского муниципальных округов, 28 проектов планировки территории, дизайн-код города Ясиноватая и архитектурно-градостроительная концепция общественно-делового центра города Мариуполя.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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