Формирование современной транспортной инфраструктуры — приоритет в развитии ДНР

В четырех населенных пунктах — Артемовске, Докучаевске, Курахово и посёлке Великая Новоселка запланировано развитие автомобильного и общественного транспорта. Так для Артемовска предлагается строительство южного обхода протяженностью порядка 18 км и формирование нового транспортного каркаса. Для Докучаевска одним из главных мероприятий является строительство развязки на пересечении автодороги между населенными пунктами Великая Новоселка — Старобешево — Амвросиевка и трассой Р-150. В Курахово предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции участков автодороги регионального значения — обхода города. Также предусматривается строительство 15 новых остановочных пунктов. В пгт Великая Новоселка запланированы мероприятия по строительству и реконструкции улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 9 км.