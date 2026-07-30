Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде хотят открыть торговый дом с товарами из Китая, Индии, Египта и других стран

Сейчас на объекте идут внутренние ремонтные работы.

Фото: БРИКС Молл.

В Калининграде на Московском проспекте, 186 планируют открыть торговый дом «БРИКС МОЛЛ» с товарами и продуктами из Китая, Бразилии, Индии, Египта и Таджикистана. Об этом сообщил глава агентства по межрегиональным и международным связям Калининградской области Александр Калькута на своей странице «ВКонтакте».

Многофункциональный международный торгово-выставочный центр должен объединить бизнес, культуру, туризм и международное сотрудничество. Предполагается, что калининградские предприниматели смогут напрямую знакомиться с производителями и инвесторами из стран БРИКС, ШОС и СНГ, презентовать свою продукцию, находить новых клиентов и выходить на зарубежные рынки.

В то же время проект должен открыть новые возможности и для зарубежного бизнеса, который сможет использовать Калининград как удобную точку входа на рынок России, представить свои товары и технологии российским предпринимателям, найти стратегических партнёров, протестировать спрос, обменяться опытом и запустить совместные проекты.

На площадке будут представлены национальные торгово-выставочные павильоны зарубежных государств, переговорные зоны, бизнес-клуб, конференц-пространства и площадки для проведения международных мероприятий.

«Наша цель — сделать Калининград не только важным логистическим центром, но и признанной площадкой международного делового сотрудничества, способствующей развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций и укреплению экономических связей региона с дружественными странами», — рассказали представители торгового дома в своей группе «ВКонтакте».

Фото: БРИКС Молл.

Сейчас на объекте идут внутренние ремонтные работы, устанавливаются торговые прилавки и оборудование, ведётся роспись арки и монтируются витражи: «Внешняя отделка здания начнётся после согласования в установленном законом порядке. Мы строго проходим все необходимые процедуры, чтобы всё было сделано правильно». Открыть торговый дом планируют в 2026 году.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше