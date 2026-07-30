В Калининграде хотят открыть торговый дом с товарами из Китая, Индии, Египта и других стран

Сейчас на объекте идут внутренние ремонтные работы, устанавливаются торговые прилавки и оборудование, ведётся роспись арки и монтируются витражи: «Внешняя отделка здания начнётся после согласования в установленном законом порядке. Мы строго проходим все необходимые процедуры, чтобы всё было сделано правильно». Открыть торговый дом планируют в 2026 году.