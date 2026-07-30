Подготовку к отопительному сезону в Нижнем Новгороде начнут уже с 1 сентября

Одной из ключевых задач остаётся завершение масштабного ремонта на одном из самых сложных участков — улице Ошарской. Здесь коммунальщики переносят теплосеть из-под ризалитных конструкций исторического здания и параллельно меняют водовод. По словам мэра, это не только повысит надёжность снабжения района, но и позволит исправить градостроительную ошибку, допущенную в начале 2000-х годов.