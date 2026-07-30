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Подготовку к отопительному сезону в Нижнем Новгороде начнут уже с 1 сентября

С наступлением осени стартуют пробные топки.

Источник: Нижегородская правда

Активная фаза подготовки Нижнего Новгорода к отопительному сезону начнется уже 1 сентября. Соответствующее поручение глава города Юрий Шалабаев дал генеральному директору Объединенного коммунального оператора (ОКО) Дмитрию Сивохину во время выездного совещания. Об этом мэр сообщил в своем мессенджере.

Ранний старт необходим, чтобы коммунальные службы были полностью готовы к подаче тепла в любой момент.

Одной из ключевых задач остаётся завершение масштабного ремонта на одном из самых сложных участков — улице Ошарской. Здесь коммунальщики переносят теплосеть из-под ризалитных конструкций исторического здания и параллельно меняют водовод. По словам мэра, это не только повысит надёжность снабжения района, но и позволит исправить градостроительную ошибку, допущенную в начале 2000-х годов.

Проведение работ в историческом центре осложняется узким пространством улицы и необходимостью археологических исследований культурного слоя, которые ведутся параллельно с заменой сетей. Тем не менее, работы идут строго по графику.

«Раскопки в историческом центре всегда сопряжены со сложностями, здесь параллельно замене сетей работают и археологи», — отметил Юрий Шалабаев.

Но работа идёт по графику.

«Ожидается, что уже в сентябре жители забудут об этих неудобствах, а в отопительный сезон будут надёжно обеспечены теплом», — подчеркнул мэр.