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К выходным в Башкирии усилят поставки бензина на заправки

Власти Башкирии готовятся к росту спроса на бензин перед выходными.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжают стабилизировать ситуацию с топливом. Перед выходными оперштаб намерен увеличить поставки на АЗС Уфы, а в субботу особое внимание уделить районам с большим туристическим потоком.

Как рассказал на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности Башкирии Олег Тыщенко, в пятницу ожидается традиционный рост числа автомобилистов на заправках. Поэтому главной задачей станет обеспечение топливом Уфы.

В субботу акцент сместят на районы республики, куда в выходные отправляется много туристов. В частности, усиленное внимание планируется уделить Стерлитамаку и Бирску. В воскресенье вечером дополнительные объемы топлива вновь будут направлять на уфимские АЗС.

Ситуацию в столице республики замминистра назвал стабильной и постепенно улучшающейся. По его словам, две недели назад во время мониторинга 31 городской АЗС в очередях находились около двух тысяч автомобилей. К 10:00 30 июля их количество сократилось примерно до 500.

Отдельно Олег Тыщенко выделил Туймазы и Туймазинский район. По его словам, эта территория не столкнулась с перебоями поставок топлива. Там работают все АЗС, представлены крупные сети, а ситуация с обеспечением остается стабильной.