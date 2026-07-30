К выходным в Башкирии усилят поставки бензина на заправки

Ситуацию в столице республики замминистра назвал стабильной и постепенно улучшающейся. По его словам, две недели назад во время мониторинга 31 городской АЗС в очередях находились около двух тысяч автомобилей. К 10:00 30 июля их количество сократилось примерно до 500.