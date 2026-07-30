Представители 14 стран прошли стажировку в Казани

В рамках проекта «Летний институт‑2026» НГЛУ иностранные специалисты прошли стажировку в Иннополисе и Княгинино, освоив современные инструменты для педагогической работы. Представители 14 государств изучили цифровые решения, применимые в поликультурной образовательной среде и в региональных вузах.
Маршрут стажировки включал Казань: после практики в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва делегация посетила Университет Иннополис — партнёра НГЛУ. Здесь акцент сделали на практических блоках: работе с сервисами для самостоятельной деятельности студентов, создании интерактивного контента и отработке навыков естественного языка.
Как отметила руководитель проектов Университета Иннополис Гульгена Бадрутдинова, слушатели активно перенимали опыт, осознавая важность технологий для эффективного учебного процесса.
В Казани для участников провели консультационную проектно‑навигационную сессию и экскурсию «Казань: на перекрёстке культур» — делегация побывала в Национальной библиотеке, татарской слободе и IT‑парке.
Далее маршрут лежал в Княгининский университет, где участники познакомились с модулем «Социальные коммуникации для академического лидерства в региональном контуре», изучили применение VR‑ и ИТ‑технологий в обучении, а также протестировали современную сельскохозяйственную технику.
По итогам недели стажеры отметили, что получили не только новые навыки, но и вдохновение для реализации инновационных проектов в своих странах. Впереди — подготовка и защита индивидуальных проектов.