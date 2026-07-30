Нижегородским инвесторам упростили получение земли под электрозаправки

Получить участок в аренду без торгов смогут юридические лица, соответствующие ряду критериев. Инвестор должен не менее двух лет до подачи заявки владеть или арендовать минимум шесть действующих автозаправочных станций. Обязательное условие — создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Ввести станцию в эксплуатацию необходимо в течение двух лет с момента заключения договора аренды.