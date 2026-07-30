В Свердловской области стабилизировались цены на топливо

Остальные виды топлива подорожали, но незначительно. Так, бензин марки АИ-92 подорожал за неделю на 0,46%, средняя стоимость за литр топлива составила 70,46 рублей. Бензин марки АИ-95 подорожал меньше — на 0,4% за неделю. В среднем за литр топлива придется заплатить 95 рублей. Существеннее всего цена подросла на бензин марки АИ-98 и выше. За неделю стоимость литра топлива выросла на 0,55% и составила 95,59 рублей.