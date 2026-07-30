Кубанский ячмень нового урожая признан безопасным

Более 260 тыс тонн кубанского ячменя обследовали на безопасность и качество. Специалисты Новороссийского филиала «ЦОК АПК» взяли 218 проб культуры. Исследования показали, что более 213 тыс тонн (80% от объема) можно отнести к 3 классу, 41 тыс т — ко 2 классу, более 12 тыс тонн — к 1 классу.