В посёлке Ферма приступили к отсыпке беговых дорожек на троеборном поле

Сейчас на объекте ведутся необходимые работы для подготовки к переносу тепло- и газопроводов. Планируется, что в 2027 году здесь приступят к устройству самих конюшен и построят судейский домик. Готовый объект даст возможность проводить здесь мероприятия всероссийского формата.