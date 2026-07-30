В посёлке Ферма приступили к отсыпке беговых дорожек на троеборном поле

К отсыпке беговых дорожек рядом с конно-спортивным комплексом приступили в посёлке Ферма Пермского края.
Работы начались на троеборном поле в посёлке. Сама технологии отсыпки «РашитТрек» позволит проводить на этом объекте мероприятия по конному спорту различного уровня и форматов.
Как сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края, предварительно площадку готовили особым образом. Поле засеяли специальной травой, одновременно обустроили тротуары и подготовили основание для парковки и трибун. Само покрытие состоит из смеси кварцевого песка, синтетических волокон и полимерных добавок, что даёт возможность держать качество дорожек на высоте в любую погоду.
В администрации края отметили, что всего в России объектов с таким покрытием три. Дорожки будут выполняться по европейским стандартам, на виражах и прямых участках подрядчик должен будет выдерживать определённый уклон. Длина беговой дорожки — 1002 метра, длина тренировочной дорожки — 805 метров.
Сейчас на объекте ведутся необходимые работы для подготовки к переносу тепло- и газопроводов. Планируется, что в 2027 году здесь приступят к устройству самих конюшен и построят судейский домик. Готовый объект даст возможность проводить здесь мероприятия всероссийского формата.
Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова отмечает, что строящийся объект будет максимально многофункциональным.
«Здесь смогут тренироваться не только воспитанники отделения конного спорта СШОР “Старт”, но также планируется развивать такое направление как иппотерапия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, объект сможет принимать крупные спортивно-массовые мероприятия», — рассказала глава краевого ведомства.
Работы по благоустройству троеборного поля и отсыпке беговых дорожек идут на улице Заводской, 3, посёлка Ферма, рядом с конно-спортивным комплексом. Генеральный подрядчик — АО «Уралмостострой». Стартовавшие работы должны быть по плану завешены осенью 2026 года.