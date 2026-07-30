Минтруда сказало, как белорусам получить от государства от 5834 до 10607

Например, 11 бюджетов прожиточного минимума получают белорусы, проживающие в городе (5834 рубля по 31 октября 2026 года), 15 — живущие в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах (7955 рубля). А если организуется предпринимательская деятельность, связанная с внедрением результатов научных исследований и разработок, то сумма субсидий возрастает до 20 бюджетов прожиточного минимума (10 607 рублей).