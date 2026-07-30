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Минтруда сказало, как белорусам получить от государства от 5834 до 10607

Минтруда сказало, как безработные белорусы могут получить от государства от 5834 до 10607 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, как белорусам получить от государства от 5000 до 10 000 белорусских рублей, сообщили на «Беларусь 1».

Так, в Минтруда напомнили, что государственная служба занятости помогает безработным белорусам сделать первый шаг в предпринимательстве. В частности, у граждан старше 18 лет, есть возможность получить субсидии от государства на организацию своего дела.

Для этого необходимо подготовить бизнес-план и зарегистрировать предпринимательскую деятельность в установленном порядке.

— Кроме финансовой поддержки, служба занятости предлагает бесплатное обучение основам предпринимательства и налоговой грамотности, — рассказал начальник управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Минтруда Сергей Кацко.

Также он напомнил, что выделенные средства должны использоваться по целевому назначению. А деятельность после их получения должна осуществляться не менее девяти месяцев.

Сейчас в Беларуси чаще всего господдержку получают проекты по бытовым услугам, ремонту автомобилей, грузоперевозкам и розничной торговле.

Напомним, что с 1 августа размер безвозмездных субсидий для белорусов вырастет. При этом сумма финансовой поддержки в зависимости от места проживания заявителя меняется, также она привязана к бюджету прожиточного минимума.

Например, 11 бюджетов прожиточного минимума получают белорусы, проживающие в городе (5834 рубля по 31 октября 2026 года), 15 — живущие в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах (7955 рубля). А если организуется предпринимательская деятельность, связанная с внедрением результатов научных исследований и разработок, то сумма субсидий возрастает до 20 бюджетов прожиточного минимума (10 607 рублей).

Тем временем президент Беларуси заявил, какой белорусский товар необходим, как хлеб.

А еще Александр Лукашенко рассказал, что попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».

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