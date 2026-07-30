Кому повысят зарплаты до конца 2026 года: прогноз экспертов

До конца 2026 года массовых повышений окладов в России не будет. Из-за высоких ставок и дорогих кредитов бизнес отказывается от индексации для всех. Компании экономят, делая ставку на удержание ценных сотрудников, чья замена обходится дороже прибавки к жалованью.
По данным главы GdeRabota.ru Екатерины Агаевой, рост зарплат в вакансиях за первую половину 2026 года составил около 10 процентов против 25 процентов ранее. Директор по персоналу НПФ «Газфонд ПН» Дина Сафиуллина отмечает, что 80 процентов работодателей планируют индексацию в 10−12 процентов, которая лишь компенсирует инфляцию.
Эксперты уверены — доходы быстрее вырастут у работников логистики, промышленности, строительства, медицины и рабочих специальностей. При смене работы здесь возможна прибавка до 25 процентов.
Административный персонал, начинающие офисные сотрудники и часть бухгалтеров столкнутся с заморозкой окладов. Бизнес заменяет денежные повышения соцпакетами, — пишет «Ура.ру».
Прогноз Минэкономразвития указывает на рост номинальной зарплаты до 108,3 тысячи рублей при реальном увеличении на 2,4 процента. Волгоградцы в дефицитных отраслях имеют шансы на улучшение финансов, тогда как офисным работникам региона стоит трезво оценивать перспективы.
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