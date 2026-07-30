Кому повысят зарплаты до конца 2026 года: прогноз экспертов

По данным главы GdeRabota.ru Екатерины Агаевой, рост зарплат в вакансиях за первую половину 2026 года составил около 10 процентов против 25 процентов ранее. Директор по персоналу НПФ «Газфонд ПН» Дина Сафиуллина отмечает, что 80 процентов работодателей планируют индексацию в 10−12 процентов, которая лишь компенсирует инфляцию.