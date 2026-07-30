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Bloomberg: Израиль намерен создать боевой беспилотник уровня F-35

Израиль переходит к самостоятельному военному производству на фоне растущей изоляции из-за его военных действий. Тель-Авив планирует создать беспилотный военный самолет с характеристиками, сопоставимыми с американским истребителем-невидимкой F-35.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg сообщает, что эта инициатива появилась на фоне заявлений Израиля о планах сократить военную помощь со стороны США в течение следующих 10 лет и заменить ее совместными военными разработками и производством.

Согласно этому плану, Израиль хочет разработать собственный беспилотный военный самолет, по характеристикам сопоставимый с F-35. Он уже использует ряд военных беспилотников с винтовыми двигателями, в основном для выполнения тактических задач. В проекте могут принять участие различные зарубежные страны.

Bloomberg подчеркивает, что затратная и безрезультатная американо-израильская война против Ирана, а также агрессивные действия Израиля в секторе Газа подорвали двухпартийную поддержку страны в американском конгрессе. Это повысило вероятность введения политических ограничений на продажу американского оружия Израилю и вынудило Тель-Авив искать альтернативы.

Если американская политика и дальше будет развиваться по нынешнему сценарию, Израилю, возможно, даже запретят закупать американские истребители-бомбардировщики.

Дэвид Родман
сотрудник Центра стратегических исследований имени Бегина — Садата

В прошлом, согласно Bloomberg, Израиль уже сталкивался с тем, что поставщики оружия отказывались с ним сотрудничать. В конце 1960-х годов из-за эмбарго на поставки оружия со стороны Франции Израиль начал производить военные самолеты Nesher и Kfir, но через несколько лет прекратил их выпуск. Десять лет спустя под давлением США Израиль отказался от разработки перспективного истребителя-бомбардировщика Lavi. Тогда Вашингтон стремился предотвратить потенциальную конкуренцию за американский оборонный экспорт с Израилем и другими странами.

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