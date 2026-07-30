Bloomberg: Израиль намерен создать боевой беспилотник уровня F-35

Согласно этому плану, Израиль хочет разработать собственный беспилотный военный самолет, по характеристикам сопоставимый с F-35. Он уже использует ряд военных беспилотников с винтовыми двигателями, в основном для выполнения тактических задач. В проекте могут принять участие различные зарубежные страны.
Bloomberg подчеркивает, что затратная и безрезультатная американо-израильская война против Ирана, а также агрессивные действия Израиля в секторе Газа подорвали двухпартийную поддержку страны в американском конгрессе. Это повысило вероятность введения политических ограничений на продажу американского оружия Израилю и вынудило Тель-Авив искать альтернативы.
Если американская политика и дальше будет развиваться по нынешнему сценарию, Израилю, возможно, даже запретят закупать американские истребители-бомбардировщики.
В прошлом, согласно Bloomberg, Израиль уже сталкивался с тем, что поставщики оружия отказывались с ним сотрудничать. В конце 1960-х годов из-за эмбарго на поставки оружия со стороны Франции Израиль начал производить военные самолеты Nesher и Kfir, но через несколько лет прекратил их выпуск. Десять лет спустя под давлением США Израиль отказался от разработки перспективного истребителя-бомбардировщика Lavi. Тогда Вашингтон стремился предотвратить потенциальную конкуренцию за американский оборонный экспорт с Израилем и другими странами.