Bloomberg: Израиль намерен создать боевой беспилотник уровня F-35

В прошлом, согласно Bloomberg, Израиль уже сталкивался с тем, что поставщики оружия отказывались с ним сотрудничать. В конце 1960-х годов из-за эмбарго на поставки оружия со стороны Франции Израиль начал производить военные самолеты Nesher и Kfir, но через несколько лет прекратил их выпуск. Десять лет спустя под давлением США Израиль отказался от разработки перспективного истребителя-бомбардировщика Lavi. Тогда Вашингтон стремился предотвратить потенциальную конкуренцию за американский оборонный экспорт с Израилем и другими странами.