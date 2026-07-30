В Волгограде упали цены на бензин и исчезли очереди на АЗС

После позитивной новости Росстата, зафиксировавшего значительное падение стоимости основных марок бензина и дизеля за период с 21 по 27 июля, об обвале цен на автомобильное топливо говорить не приходится. А все потому, что в начале июля его средняя стоимость увеличилась в регионе сразу на полтора рубля. Правда, уже через неделю темпы роста стоимости топлива снизились — до 64 копеек. Но в итоге в конце июля цены, по сути, откатились к показателям месячной давности.