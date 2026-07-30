Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный российский шоколад

В Беларуси под запрет попал шоколад популярной российской торговой марки «Konfesta». Сладости в Беларуси не признали шоколадом и включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попал шоколад кондитерской фабрики «Конфеста» из российского города Касимов в Рязанской области. Госстандарт запретил три вида их шоколада: молочный и белый шоколад с цельным фундуком, а также просто молочный шоколад.
В составе сладостей белорусские специалисты обнаружили превышение массовой доли эквивалентом масла какао (от 27,8% до 32% при норме не более 5%). И, наоборот, чрезмерно малое количество масло какао и молочного жира — около 6% при норме 25%.
— Изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства молочного шоколада, но при этом она не может быть идентифицирована как молочный шоколад, за который выдается, — подчеркнули в Госстандарте.
Еще Госстандарт запретил продавать белорусские приправы популярной марки.
Еще мы писали, что плативший раками белорус может сесть в тюрьму на шесть лет.
А еще президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».