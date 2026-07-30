Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный российский шоколад

В Беларуси запретили популярный российский шоколад с цельным фундуком.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попал шоколад популярной российской торговой марки «Konfesta». Сладости в Беларуси не признали шоколадом и включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попал шоколад кондитерской фабрики «Конфеста» из российского города Касимов в Рязанской области. Госстандарт запретил три вида их шоколада: молочный и белый шоколад с цельным фундуком, а также просто молочный шоколад.

В составе сладостей белорусские специалисты обнаружили превышение массовой доли эквивалентом масла какао (от 27,8% до 32% при норме не более 5%). И, наоборот, чрезмерно малое количество масло какао и молочного жира — около 6% при норме 25%.

— Изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства молочного шоколада, но при этом она не может быть идентифицирована как молочный шоколад, за который выдается, — подчеркнули в Госстандарте.

Еще Госстандарт запретил продавать белорусские приправы популярной марки.

Еще мы писали, что плативший раками белорус может сесть в тюрьму на шесть лет.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше