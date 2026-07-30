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«Белавиа» запускает чартерные рейсы из Гомеля в Хургаду

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» запускает чартерные рейсы из Гомеля в Хургаду с 27 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Источник: Белавиа / Telegram

«Рейсы будут выполняться авиакомпанией раз в 10/11 ночей по вторникам и пятницам», — говорится в сообщении.

В авиакомпании рекомендуют подробную информацию у консолидатора рейсов — туроператора «ИНТЕРСИТИ».

Хургада является крупнейшим и популярным курортным городом Египта, который расположен на берегу Красного моря.

В нем находится множество отелей формата «все включено». Также благодаря чистой воде, коралловым рифам и богатому подводному миру, этот город пользуется популярностью у фанатов дайвинга и снорклинга.

«Белавиа» расширяет направления полетов. Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания возобновляет регулярные рейсы на остров Пхукет с конца октября 2026 года.