«Белавиа» запускает чартерные рейсы из Гомеля в Хургаду

«Рейсы будут выполняться авиакомпанией раз в 10/11 ночей по вторникам и пятницам», — говорится в сообщении.
В авиакомпании рекомендуют подробную информацию у консолидатора рейсов — туроператора «ИНТЕРСИТИ».
Хургада является крупнейшим и популярным курортным городом Египта, который расположен на берегу Красного моря.
В нем находится множество отелей формата «все включено». Также благодаря чистой воде, коралловым рифам и богатому подводному миру, этот город пользуется популярностью у фанатов дайвинга и снорклинга.
«Белавиа» расширяет направления полетов. Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания возобновляет регулярные рейсы на остров Пхукет с конца октября 2026 года.