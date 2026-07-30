Нижегородский завод «Сокол» собрал первый подкилевой отсек для самолета МС-21

Нижегородский авиазавод «Сокол» завершил сборку первого подкилевого отсека для пассажирского самолета МС-21. Агрегат после установки трубопроводов направят на Иркутский авиазавод, где продолжается окончательная сборка воздушного судна. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Предприятие участвует в совместном производстве МС-21 в рамках государственной программы развития гражданской авиации. В зоне ответственности нижегородского завода — изготовление подкилевого отсека, механизмов дверей и ряда других деталей.
Для сборки первого отсека «Сокол» получил основные элементы конструкции с ульяновского завода «Авиастар», после чего специалисты предприятия выполнили окончательную сборку агрегата. Одновременно завод приступает к изготовлению второго подкилевого отсека. В перспективе производство этого элемента планируется полностью локализовать в Нижнем Новгороде.
Для реализации проекта предприятие приобрело новое автоматизированное клепальное оборудование. Монтаж комплекса уже завершен, подписан акт его приемки. Следующим этапом станет подготовка персонала. Операторы оборудования пройдут двухмесячное обучение под руководством специалистов Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского.
После завершения обучения специалисты смогут самостоятельно работать на новом оборудовании, что станет очередным этапом в локализации производства подкилевого отсека МС-21 на нижегородской площадке.
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