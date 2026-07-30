Нижегородский завод «Сокол» собрал первый подкилевой отсек для самолета МС-21

Для сборки первого отсека «Сокол» получил основные элементы конструкции с ульяновского завода «Авиастар», после чего специалисты предприятия выполнили окончательную сборку агрегата. Одновременно завод приступает к изготовлению второго подкилевого отсека. В перспективе производство этого элемента планируется полностью локализовать в Нижнем Новгороде.