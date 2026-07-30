ФНС Башкортостана требуют признать банкротом завод волгоградского депутата

Поводом для этого стали долги завода в сумме 36,9 миллиона рублей. Арбитражный суд Волгоградской области принял дело к производству и затребовал сведения о зарегистрированном за ООО «ВКЗ» имуществе. В свою очередь представители предприятия подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Ближайшее заседание назначено на 13 августа.