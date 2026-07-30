Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германии для снятия стресса потребовались чага и иван-чай из Пермского края

Прикамье впервые отгрузило экспортную партию природной продукции.

Источник: Комсомольская правда

Германия удивляет. Управление Росприроднадзора по Пермскому краю сообщила об отправке в Западную Европу крупной партии чаги и гранулированного иван-чая. Это первая в истории экономических взаимоотношений двух стран отправка природной продукции.

Надзорное ведомство 27 июля провела карантинный фитосанитарный контроль 4,85 кг чаги и 1,04 кг гранулированного иван-чая (кипрей узколистный) для отправки в Германию. Общий объем экспорта чаги составил 8,89 кг.

Лабораторные исследования карантинных вредных организмов в отправленной продукции не выявили. Вся природная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям.

Чага является формой гриба трутовика, растущего на стволах березы. Он богат полезными веществами, используется в народной медицине. Иван-чай служит основой для заварки «копорского чая». Полезен для снятия стресса, улучшения пищеварения и укрепления иммунитета,