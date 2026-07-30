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Росстат: Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по средней зарплате

Волгоградская область попала в тройку регионов ЮФО с самыми высокими.

Волгоградская область попала в тройку регионов ЮФО с самыми высокими зарплатами за май 2026 года, впервые заняв по этому показателю третье место. По данным Росстата, в мае средняя зарплата жителей региона составила 75626 рублей. Это на 3006 рублей больше, чем было в апреле. Тогда сообщалось, что жители региона получают в среднем 72620 рублей.

Больше всего в Южном федеральном округе зарабатывают жители Краснодарского края. В мае они получали в среднем 90867 рублей. На втором месте — Ростовская область (77760 рублей).

Ранее волгоградский регион находился в середнячках по уровню средних зарплат. Третью строчку в ЮФО по данному показателю на протяжении длительного периода занимала Астраханская область.

Фото сгенерировано ИИ.