Льготный заем ФРП помог нижегородскому предприятию увеличить выпуск промышленных газовых хроматографов

«Промышленность во многом определяет устойчивость экономики региона, поэтому даже в условиях высокой стоимости заемных средств для нас важно сохранять доступность инструментов развития для предприятий. Льготное финансирование позволяет компаниям модернизировать производства, запускать новые проекты и расширять выпуск востребованной продукции. С начала 2026 года при поддержке Фонда развития промышленности средства получили компании, специализирующиеся на производстве комплектующих для судостроения, железнодорожных локомотивов и дизель-генераторов, производители химической продукции, садовой техники и инструмента, геосинтетических материалов, медоборудования и обработке металла», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.