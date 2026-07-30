Льготный заем ФРП помог нижегородскому предприятию увеличить выпуск промышленных газовых хроматографов

Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) увеличила производство промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и освоила выпуск оборудования во взрывозащищенном исполнении. Комплексы используются для анализа состава природного газа и оценки его качества и безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса.
Общие инвестиции в развитие производства составили 250 млн рублей. Из них 176,4 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП, еще 19,6 млн рублей — региональный. Финансирование осуществлялось в рамках федерально-региональной программы «Проекты развития».
«Промышленность во многом определяет устойчивость экономики региона, поэтому даже в условиях высокой стоимости заемных средств для нас важно сохранять доступность инструментов развития для предприятий. Льготное финансирование позволяет компаниям модернизировать производства, запускать новые проекты и расширять выпуск востребованной продукции. С начала 2026 года при поддержке Фонда развития промышленности средства получили компании, специализирующиеся на производстве комплектующих для судостроения, железнодорожных локомотивов и дизель-генераторов, производители химической продукции, садовой техники и инструмента, геосинтетических материалов, медоборудования и обработке металла», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
На средства займа ФРП компания «Хромос Инжиниринг» приобрела более 30 единиц оборудования. В производственный парк вошли токарные автоматы с числовым программным управлением (ЧПУ), фрезерные обрабатывающие центры, установки лазерной сварки, линия порошковой окраски, электроэрозионные станки и современные измерительные системы. После выхода оборудования на полную мощность компания сможет увеличить ежегодный объем выпуска хроматографических комплексов еще на 50%.
Газовый хроматографический комплекс представляет собой полностью автоматизированную аналитическую систему непрерывного действия. Оборудование предназначено для определения компонентного состава природного газа, содержания хлорорганических соединений и серосодержащих компонентов в нефти, а также контроля качества нефтепродуктов на различных этапах производства.
Расширение станочного парка позволило компании организовать полный цикл изготовления хроматографических комплексов, включая выпуск взрывозащищенных блок-боксов. Ранее часть технологических операций, в том числе прецизионная обработка сложных корпусных деталей, высокоскоростная резка и порошковая окраска, выполнялись на сторонних предприятиях, что ограничивало объемы производства.
«Финансовое участие Фондов развития промышленности позволило нам приобрести высокопроизводительные станки с ЧПУ и вспомогательное оборудование. Это дало возможность увеличить выпуск комплексов, которые полностью автономно анализируют пробы природного газа всего за 300 секунд. Оборудование может применяться как в лабораториях, так и непосредственно на газовых промыслах благодаря размещению в специальном взрывозащищенном блок-боксе», — отметил генеральный директор ООО «Хромос Инжиниринг» Александр Поляков.
В настоящее время большая часть комплектующих для производства газовых комплексов приобретается у российских поставщиков. Уровень локализации выпускаемой продукции составляет 80%.
Заказчиками оборудования являются крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, среди которых «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сибур», «Транснефть» и другие компании.
«За все время работы федерального и регионального Фондов на территории Нижегородской области профинансировано 258 проектов на общую сумму 47,8 миллиардов рублей. Средства направлены на создание и модернизацию импортозамещающих производств, обновление оборудования, внедрение современных технологий и расширение производственных мощностей», — сказал директор Фонда развития промышленности Нижегородской области Илья Тихонов.
Актуальную информацию о региональных, совместных и федеральных программах финансирования промышленных предприятий, а также других мерах господдержки, входящих в «Навигатор Государственной информационной системы промышленности» (ГИСП), можно получить, обратившись в консультационный центр Фонда развития промышленности Нижегородской области по телефону: 8 (831) 217 10 44, а также на сайте: frpnn.ru/.
На сегодняшний день нижегородские промышленники могут получить льготные займы по программам федерального и регионального ФРП в размере от 15 млн (по программам «Маркировка товаров» и «Лизинг» от 5 млн рублей) до 1 млрд рублей (по программе «Автокомпоненты» до 2 млрд рублей) — сроком до 7 лет по ставкам от 3% годовых.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».