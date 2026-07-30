В Банке России прокомментировали рост цен на сахар и недовольство бизнеса ключевой ставкой

«Наши решения направлены на то, чтобы поддержать стабильность покупательной способности рубля, — заявил Рустэм Марданов. — И они действуют на всех, на рынок в целом. Мы должны обеспечить, чтобы стоимость рубля была такой, чтобы сохранялось доверие к нему, не было никаких рисков того, что люди и предприятия уходят от операций с рублем в сторону каких-то других валют, то есть поддерживается его привлекательность. Политика ЦБ РФ воздействует и на крупные предприятия, и на небольшие. На кого-то воздействие её оказывает большее влияние, но зависит это не столько от величины предприятия, сколько от долговой нагрузки и финансового состояния, потому что есть крупные предприятия, у которых сейчас есть сложности с обслуживанием кредитов. Они обращаются за реструктуризацией задолженности. Разумеется, если субъекты МСП перебрали кредитов, они испытывают такие же трудности. Но я должен сказать, что если брать количественно, то мелкие предприятия меньше закредитованы, чем крупные и средние. Если брать долю производимого ВВП субъектами МСП, то она больше 20%, а доля в кредитном портфеле у них лишь порядка 17−18%. Многие субъекты МСП в принципе не пользуются кредитами и изменение ставок сказывается на них не сильно или вообще не сказывается».