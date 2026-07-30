В Банке России прокомментировали рост цен на сахар и недовольство бизнеса ключевой ставкой

Высокая ключевая ставка, рост цен на сахар и реальная польза искусственного интеллекта (ИИ) для экономики — вот одни из главных тем, которые обсуждались на встрече с журналистами 30 июля в Банке России. Начальник Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО) Рустэм Марданов объяснил, почему малый бизнес страдает от дорогих кредитов меньше, чем принято считать. А завершение беседы прозвучал важный вывод о том, что позволит поднять ВВП России в этому году. Все детали — в материале «МК».
Сила малого.
На встрече с журналистами в четверг, 30 июля, в ЦБ РФ в фокусе внимания была денежно-кредитная политика регулятора и её влияние на экономику России. Часто высказывается мнение, что высокая ключевая ставка плохо воздействует именно на малый и средний бизнес, так как у крупных компаний есть большая финансовая «подушка безопасности», и в целом, если что, государство поддержит их льготными кредитами и госконтрактами. И что чем дольше сохраняется высокая ключевая ставка, тем меньшее количество компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) сохраняется. Интересно было узнать, подтверждают ли наблюдения Банка России данную закономерность, но реальность оказалась намного интереснее предположений.
«Наши решения направлены на то, чтобы поддержать стабильность покупательной способности рубля, — заявил Рустэм Марданов. — И они действуют на всех, на рынок в целом. Мы должны обеспечить, чтобы стоимость рубля была такой, чтобы сохранялось доверие к нему, не было никаких рисков того, что люди и предприятия уходят от операций с рублем в сторону каких-то других валют, то есть поддерживается его привлекательность. Политика ЦБ РФ воздействует и на крупные предприятия, и на небольшие. На кого-то воздействие её оказывает большее влияние, но зависит это не столько от величины предприятия, сколько от долговой нагрузки и финансового состояния, потому что есть крупные предприятия, у которых сейчас есть сложности с обслуживанием кредитов. Они обращаются за реструктуризацией задолженности. Разумеется, если субъекты МСП перебрали кредитов, они испытывают такие же трудности. Но я должен сказать, что если брать количественно, то мелкие предприятия меньше закредитованы, чем крупные и средние. Если брать долю производимого ВВП субъектами МСП, то она больше 20%, а доля в кредитном портфеле у них лишь порядка 17−18%. Многие субъекты МСП в принципе не пользуются кредитами и изменение ставок сказывается на них не сильно или вообще не сказывается».
Правительство и Банк России принимают меры по поддержке субъектов МСП. Регулятор, в частности, на том же заседании совета директоров ЦБ РФ, где принималось решение по ставке, принял решение о продлении льготного кредитования субъектов МСП.
Мнение о том, что у крупных предприятий финансовая «подушка безопасности» более объемная, чем у малого и среднего бизнеса, также неверно. Многие крупные предприятия из строительной отрасли, например, её практически не имеют и являются сильно закредитованными.
«Мы стараемся, чтобы все почувствовали одинаково ту стоимость денег, которая должна быть в данный момент. (в экономике). — отметил Марданов. — Мы стараемся, чтобы рубль оставался и средством платежа, и средством накопления. Как нам кажется, со своей задачей мы справляемся».
Сладость жизни.
«МК» попросил ответить Марданова и на вполне потребительский вопрос, касающийся роста цен на сахар в России. По данным Росстата, с 14 по 20 июля они увеличились в нашей стране на 2,6%, а ещё неделей ранее — на 1,8%.
«Мы регулярно встречаемся со специалистами рынка, у экспертов сейчас разные мнения на этот счет, — отметил начальник Главного управления Банка России по ЦФО. — Одни связывают это с переходом российских производителей на отечественные семена, что оказывает свое влияние на объемы выращенной сахарной свеклы. Другие специалисты утверждают, что производители ожидают в следующем году более низкий урожай сахарной свеклы и уже сейчас придерживают часть этого урожая, чтобы справиться с вызовом. При этом предприятия розничной торговли не подтверждают роста цен на сахар, утверждая, что по социально-значимым товарам они сейчас работают с отрицательной наценкой».
Если смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, то нельзя утверждать, что цена сейчас запредельная, с учетом динамики того, как менялись оптовые цены на сахар. С сентября прошлого года они сильно снизились: цена упала до 42 тыс. рублей за тонну, но после этого она стала отскакивать и дошла до уровня 56 тыс. за тонну, а сейчас выросла до 59 тыс. рублей. «Всплеск (розничных цен на сахар — “МК”) произошел именно сейчас, и вполне возможно, что связан он с тем, что заметно увеличились инфляционные ожидания. Мы видим некоторый рост, ускорение потребительской активности. Если этот всплеск инфляционных ожиданий временный, то возможно в будущем и изменение ситуации с ростом цен на сахар», — пояснил Рустэм Марданов.
В борьбе за рост экономики.
Поинтересовался «МК» и возможностями по повышению ВВП России. Правительство большие надежды возлагает на рост эффективности производительности труда. Однако ставка на искусственный интеллект, о котором так много говорили эксперты, пока не сработала. Исследования показывают весьма слабый эффект от внедрения этой технологии в России. Так, согласно опросу Центробанка, рост производительности труда от внедрения ИИ смогла зафиксировать только треть компаний (35%). Остальные или не заметили разницы, или сомневаются в своей способности корректно её подсчитать. Второй по значимости эффект от этой технологии — рост прибыльности компании, но о нем сообщили лишь 11% предприятий. Третий — сокращение численности занятых (7%).
«Искусственный интеллект мы не рассматриваем в этом году как технологию, которая должна дать основной эффект по приросту ВВП», — отметил Марданов. До конца года положительный эффект могут дать меры по совершенствованию текущей организации производства, устранению потерь, а в некоторых местах можно добиться повышения эффективности даже за счет снижения численности персонала. Все эти мероприятия реализуются в рамках национального проекта по повышению производительности труда. «На некоторых предприятиях, например, мы встречали такое в деревообрабатывающей промышленности, уровень роботизации доходит до 80%», — добавил он. Это эффективный и понятный путь, с помощью которого предприятия могут повысить производительность труда, что даст значимый эффект на ВВП.
«И тем не менее, многие предприятия считают, что в будущем ИИ даст значимый эффект для производительности труда», — подчеркнул начальник Главного управления Банка России по ЦФО. По данным опроса регулятора, уже около 40% российских предприятий используют ИИ в своей деятельности. «Так что компании всё же видят в этой технологии ресурс для повышения производительности», — заключил Марданов.