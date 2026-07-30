Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство выделит 2,6 млрд руб. на достройку трех Ил-114−300

Правительство дополнительно направит 2,6 млрд руб. на достройку первых трех серийных Ил-114−300 до конца 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросам авиастроения.

Правительство дополнительно направит 2,6 млрд руб. на достройку первых трех серийных Ил-114−300 до конца 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросам авиастроения.

«Эти решения обеспечат как динамичную загрузку промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства», — сказал господин Мишустин (цитата по сайту правительства). Контролировать их будет вице-премьер Денис Мантуров.

Ил-114−300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50−68 человек. Предполагается, что он должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Модель уже получила сертификат, подтверждающий готовность к эксплуатации и серийному производству. Поставка первых самолетов ожидается в 2026 году, столько же должны выпустить в 2027 году.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше