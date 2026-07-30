S7 Airlines открывает новое направление рейсов из Москвы в Ижевск

В S7 отметили, что рейсы между Москвой и Ижевском будут выполняться каждый день на самолетах семейства Airbus A320. Первый вылет из Домодедово запланирован на 15:45 мск. В аэропорт Ижевска он прилетит в 18:40. Обратный рейс будет отправляться в 19:30 и прилетит в столицу в 20:30.