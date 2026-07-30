Мишустин выделил ₽2,6 млрд на достройку трех самолетов Ил-114−300

Ил-114−300 — это региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 (первый полет совершен в 1990 году).