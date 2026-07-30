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Мишустин выделил ₽2,6 млрд на достройку трех самолетов Ил-114−300

Правительство России направит 2,6 млрд руб. на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114−300, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития авиастроения.

Источник: РБК

Правительство России направит 2,6 млрд руб. на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114−300, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития авиастроения.

«Эти решения обеспечат динамичную загрузку как промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства», — сказал Мишустин.

Ил-114−300 — это региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 (первый полет совершен в 1990 году).

Его разрабатывает ПАО «Ил», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в «Ростех»). По данным ОАК, Ил-114−300 должен заменить устаревшие Ан-24 на внутренних авиалиниях, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.

Ранее для программы Ил-114−300 одобрили финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния. Деньги предусмотрели для льготного лизинга восьми самолетов, которые планируют использовать перевозчики, работающие в северных регионах и на Дальнем Востоке.

Одним из участников программы станет авиакомпания «Аврора». Средства должны направить через лизинговые компании для создания условий по поставке воздушных судов.

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