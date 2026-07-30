Роботакси без руля от Amazon получило разрешение на работу в США

Такие роботакси уже ездят в Лас-Вегасе и Сан-Франциско, однако до сих пор они перевозили пассажиров бесплатно в режиме тестирования. В августе платное такси Zoox собираются запустить в Лас-Вегасе. Позже роботакси должно начать работу и в других штатах. Разрешение NHTSA дает возможность сервису эксплуатировать до 2,5 тыс. автомобилей в год в течение ближайших двух лет. В роботакси Zoox сиденья расположены друг напротив друга, автомобиль может развивать скорость до 120 км/ч.