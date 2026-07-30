Белозеров: в РЖД с удивлением узнали о возможных претензиях Армении по ЮКЖД

«С удивлением и недоумением из прессы узнали о заявлении армянской стороны касательно требований к российской стороне о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении», — сказал господин Белозеров (цитата по РБК). Глава РЖД напомнил, что компания инвестировала в железные дороги около $396,3 млн, а концессия освободила Армению от затрат на ее восстановление и содержание.