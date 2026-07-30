Аренда квартиры иногда выгоднее ипотеки: кому лучше снимать жилье

По словам юриста Ильи Русяева, съемное жилье обходит ипотеку по выгоде, если человек часто переезжает. Этим наблюдением он поделился в беседе с NEWS.ru, уточнив, что кредит при решении квартирного вопроса рассматривает лишь каждый десятый опрошенный.
Специалист пояснил, что выбор между арендой и кредитом зависит от конкретного срока проживания в городе. Если ежемесячный платеж по ипотеке равен арендной ставке, а человек планирует жить на одном месте дольше пяти-семи лет, то покупка становится выгодным вложением. В этом случае актив растет в цене и остается в собственности после погашения займа.
Русяев подчеркнул, что аренда сохраняет преимущества при коротком горизонте планирования или нестабильном доходе. Также съем жилья предпочтительнее, когда ипотечный взнос заметно превышает стоимость найма.
При этом россиянам, которые хотят накопить на покупку квартиры, стоит ежемесячно откладывать около половины своего дохода. Такой совет дал экономист Илья Покаместов, уточнив, что в быстром приобретении недвижимости можно рассмотреть ипотеку.