Аренда квартиры иногда выгоднее ипотеки: кому лучше снимать жилье

Специалист пояснил, что выбор между арендой и кредитом зависит от конкретного срока проживания в городе. Если ежемесячный платеж по ипотеке равен арендной ставке, а человек планирует жить на одном месте дольше пяти-семи лет, то покупка становится выгодным вложением. В этом случае актив растет в цене и остается в собственности после погашения займа.