Решетников: для РФ не составит труда заместить поставки товаров из Армении

Ранее KP.RU писал, что за январь-май 2026 года товарооборот между Арменией и Россией сократился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — с $2,763 млрд до $2,196 млрд. Доля России во внешнеторговом обороте Армении снизилась с 35,1% до 28%, а доля республики в рамках ЕАЭС упала с 36,7% до 29,8%.