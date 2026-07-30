Решетников: для РФ не составит труда заместить поставки товаров из Армении

Российская Федерация без проблем заместит поставки товаров из Армении, если возникнет такая необходимость. Об этом 30 июля, в четверг, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в общении с журналистами. Министр прокомментировал журналистам заявление премьера Армении Никола Пашиняна о поиске альтернативы отношениям с Москвой как в экономике, так и в политике.
По словам министра, поставки товаров из Армении в страны Евразийского экономического союза нельзя назвать существенными. Доля республики в совокупном товарообороте России с миром не превышает 0,9%. Для других стран ЕАЭС этот показатель ещё ниже: для Белоруссии — 0,3%, Казахстана — 0,05%, Киргизии — 0,02%.
Министр отметил, что российский рынок без проблем сможет компенсировать объёмы поставок из Армении за счёт других поставщиков.
Ранее KP.RU писал, что за январь-май 2026 года товарооборот между Арменией и Россией сократился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — с $2,763 млрд до $2,196 млрд. Доля России во внешнеторговом обороте Армении снизилась с 35,1% до 28%, а доля республики в рамках ЕАЭС упала с 36,7% до 29,8%.