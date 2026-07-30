Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат пострадавшим продавцам

На втором этапе компания выплатила компенсации 97 тыс. предпринимателей, в том числе тем продавцам, которые уже получали первые поддерживающие выплаты. Средства зачисляются на балансы предпринимателей на платформе. «Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат», — отметила пресс-служба.