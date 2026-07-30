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Решетников: Россия без труда заместит армянские товары

В совокупном товарообороте России с другими странами доля Армении не превышает 0,9%. Поэтому Москве не составит труда заместить поставки армянских товаров, считает министр экономического развития Максим Решетников.

В совокупном товарообороте России с другими странами доля Армении не превышает 0,9%. Поэтому Москве не составит труда заместить поставки армянских товаров, считает министр экономического развития Максим Решетников.

«В совокупном товарообороте России с миром — доля Армении не превышает 0,9%. Для других стран ЕАЭС этот показатель — еще ниже (для Белоруссии — 0,3%, Казахстана — 0,05%, Киргизии — 0,02%)», — цитирует главу Минэкономразвития «Интерфакс». По словам господина Решетникова, армянские товары не оказывают существенного экономического влияния на рынки стран.

Так Максим Решетников прокомментировал высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна ищет экономические и политические альтернативы России. Глава ведомства отметил, что ЕАЭС — это не только ключевой рынок сбыта, но и главный поставщик основных видов ресурсов для Еревана. В связи с этим он напомнил и разницу в стоимости российского и европейского газа: $177,5 за тыс. кубометров против $600 за тыс. кубометров.

Отношения России и Армении обострились весной из-за стремления Еревана к евроинтеграции и разговоров о возможном выходе из ЕАЭС. На этом фоне Россельхознадзор ввел множество запретов на ввоз армянских товаров в Россию: цветов, томатов, огурцов, клубники, алкоголя и молочной продукции. Никол Пашинян призывал Владимира Путина решить проблемы с импортом продукции из Армении.

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