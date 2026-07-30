Решетников: Россия без труда заместит армянские товары

Так Максим Решетников прокомментировал высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна ищет экономические и политические альтернативы России. Глава ведомства отметил, что ЕАЭС — это не только ключевой рынок сбыта, но и главный поставщик основных видов ресурсов для Еревана. В связи с этим он напомнил и разницу в стоимости российского и европейского газа: $177,5 за тыс. кубометров против $600 за тыс. кубометров.