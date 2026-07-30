В Германии в сентябре закроется старейшая пивоварня Bergbräu

В немецком городе Услар закроется старейшая пивоварня Bergbräu после 158 лет работы. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.
«Пивоварня Bergbräu из города Услар… прекратит работу в конце сентября», — сказано в сообщении.
Пивоварня прекратит выпуск алкогольных напитков 30 сентября. Остатки продукции рассчитывают распродать до конца октября.
Процедура ликвидации предприятия уже началась. Будут уволены 16 сотрудников пивоварни. Решение о закрытии в Bergbräu объяснили значительным ростом расходов на сырье, энергоресурсы, упаковку и оплату труда.
Ранее Volkswagen объявил о планах закрыть четыре завода в Германии до 2034 года.